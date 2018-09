Danke auch an alle, die bei der Purina „Zeig Schnauze“ Aktion dabei waren. Diese Woche wurde das Endergebnis präsentiert! Unglaubliche 161.044 Futternäpfe sind zusammengekommen. Eine riesen Menge, die an vier Tierheime und deren hungrigen Bewohner geht. Es tut gut zu sehen, dass so viele Menschen in Österreich mitmachen, wenn es darum geht, den Tierschutz zu unterstützen. Doch eine junge Frau hat mich diese Woche ganz besonders begeisert: meine liebe Kollegin Sasa Schwarzjirg, unsere Krone-Adabei TV Moderatorin. Sie hat ihre Freunde gebeten, von Geburtstagsgeschenken abzusehen, und stattdessen eine Spenden für den Tierschutz zu geben. Um weiteres Geld zu sparen, hat sie auch ihr Geburtstagsfest abgesagt. Kurz und gut: so kamen stolze 2000 Euro zusammen, und die hat unsere tierliebende Sasa direkt an das Tierheim Bruck an der Leitha gespendet! Es gibt viele Möglichkeiten, Tieren in Not zu helfen. Und ab morgen eine weitere! Gemeinsam mit den Firmen „Das Lederband“ , „Fressnapf“ und „Megazoo“ hat die Tierecke eine Hundehalsbandkollektion entworfen. Wie diese aussieht und wie ein Hundehalsband notleidenden Tieren helfen kann,lesen Sie bitte morgen in Ihrer „Krone“ und auf www.krone.at/tierecke!