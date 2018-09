Hörbiger: „Hätte mir viele Ängste ersparen können“

Sie haben neulich mit der Ankündigung für Aufsehen gesorgt, nicht mehr drehen zu wollen. Noch in unserem letzten Gespräch nach Gerhard Tötschingers Tod meinten Sie: „Die Arbeit ist mein Halt, mein Anker und mein Lebenselexier.“ Was ist in der Zwischenzeit geschehen?

Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Oder doch, vielleicht schon: Wissen Sie, der heurige Sommer war so wunderschön, den habe ich so sehr genossen, dass ich am liebsten zwei Monate geblieben wäre. Aber nach einem Monat musste ich wieder zurück und arbeiten. Dauernd warten irgendwelche Verpflichtungen auf mich. Und da habe ich mir gesagt: Das will ich nicht mehr. Ich will wieder mehr ganz ich selbst und nicht mehr abhängig sein von irgendwelchen Terminen oder Drehplänen. Das geht so seit meinem 17. Lebensjahr, da hab ich begonnen mit Mayerling und der Rolle der Vetsera. Jetzt werde ich 80 und muss auf mich schauen. Es ist mein Leben, und so viel Zeit bleibt mir nicht mehr.