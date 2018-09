Haft für Kärntner Obstbauer nach Bienensterben

Es war am 1. Mai 2017, als der Angeklagte seine Obstbäume - vom Apfel bis zur Kirsche - mit Spritzmitteln bearbeitete. Setzen Landwirte Gift ein, müssen sie sich an strenge Vorschriften halten und ein Spritztagebuch führen. Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse warf dem Kärntner vor, sich an beides nicht gehalten zu haben. Dadurch sei ein massives Bienensterben in dem Gebiet ausgelöst worden: Etwa 800.000 Tiere verendeten an Chlorpyrifos, einem Wirkstoff, den eine Gerichtsgutachterin eindeutig in den toten Insekten nachweisen konnte.