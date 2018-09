Rekord: Minus 5,7 Grad im Luftkurort Flattnitz!

Ähnlich kalt war es bei unseren Nachbarn in Osttirol: In St. Jakob im Defereggental kletterte die Quecksibersäule nur auf minus 4,6 Grad. UBIMET-Meteorologe Manfred Spatzierer: „Schon am 9. August gab´s einen Rekord im Osttiroler Ort; mit nur 0,9 Grad Celsius war die Nacht die kälteste im gesamten Bundesgebiet. Doch in Mallnitz war es in der selben Nacht mit 0,6 Grad C nicht sehr viel gemütlicher.“