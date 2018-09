Nach Sommer freuen sich Winzer über reiche Ernte

„Heuer ist ein besonders ertragreiches Jahr. Und das bedeutet, dass der Sturm für die Traubenproduzenten eine wichtige Absatzquelle darstellt“, betont Agrarlandesrätin Verena Dunst bei einem Besuch in der Landwirtschaftlichen Fachschule in Eisenstadt. Immer wieder ist sie bemüht, die Bauern zu ermutigen, sich auf Nischenprodukte einzulassen. So könne man aus dem Teufelskreis der niedrigen Traubenpreise ein wenig entkommen. Gerade der Sturm ist bei den Konsumenten eine beliebte Alternative zum Wein - zumal es ihn ja nur für eine kurze Zeit im Jahr gibt. Und vielleicht auch, weil sich alle möglichen Rituale um den süffigen Traubensaft ranken.