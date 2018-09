Zittern nach Millionenpleiten in Linz und Aurach

Was für ein schwarzer Montag! Nachdem am Vormittag die in Linz ansässige Hitzinger GmbH einen Sanierungsantrag eingereicht hatte, erwischte es wenig später auch einen zweiten Anlagenbau-Spezialisten - und zwar die Firma Buchinger Anlagen-Stahl-Rohrbau GmbH aus Aurach. Eine Hiobsbotschaft für insgesamt 259 Mitarbeiter, die durch die Pleiten um ihre Jobs zittern müssen.