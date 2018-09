Oktoberfest-Besucherin trennt sich Finger ab

Fahrgäste saßen 25 Minuten lang fest

Eines der wildesten Fahrgeschäfte des Oktoberfests, der „XXL Racer“ - eine Art Riesenpropeller -, gab bereits am ersten Tag seinen Geist auf. Wie die Polizei mitteilte, gab es am Samstagabend ein technisches Problem. Fahrgäste saßen 25 Minuten lang in einer Höhe von bis zu 55 Meter fest. Verletzt wurde dabei niemand.