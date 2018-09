England-Kicker bekommt drei Kinder in sechs Wochen

Berahino kickt derzeit in der zweiten Liga bei Stoke-Coty, dem Ex-Klub von ÖFB-Star Marko Arnautovic. Mit einem Verdienst von 70.000 Pfund pro Woche ist er der Top-Verdiener seines Teams. Am Samstag traf er bei der 2:3-Niederlage bei den Blackburn Rovers. Es war sein erstes Tor in der laufenden Saison. Ein Hattrick gelang ihm in der jüngeren Vergangenheit nur abseits des Fußballplatzes.