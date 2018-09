Merkel: „Nicht daran gedacht, was Menschen bewegt“

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ungewöhnlich offen persönliche Fehler im Umgang mit dem Fall Hans-Georg Maaßen eingeräumt. Sie habe sich bei der Entscheidung über die Zukunft des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten vom vergangenem Dienstag „zu sehr mit der Funktionalität und den Abläufen im Innenministerium beschäftigt, aber nicht so sehr an das gedacht, was die Menschen zu Recht bewegt, wenn sie von einer Beförderung hören“, sagte Merkel am Montag vor einer Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin. „Dass das geschehen konnte, das bedauere ich sehr.“ Die am Sonntag vorgenommene Korrektur über die Zukunft Maaßens seitens der schwarz-roten Koalition verteidigte Merkel hingegen.