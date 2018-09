So leicht sparen Sie Kalorien

In vielen Gerichten - besonders, wenn Sie aus dem Restaurant oder Fertigpackungen stammen, stecken viele versteckte Zucker- und Fettfallen. Mit einem Topping von Hartkäse, Thunfisch oder panierten Hühnchen schlägt so ein simpler Salat schnell mit über 450 Kalorien zu Buche. Ganz zu schweigen von den hinterlistigen Dressings.



Indem Sie ein oder zwei Gerichte durch diesen Shake ersetzen, können Sie hingegen in kürzester Zeit deutliche Unterschiede an der Figur erzielen. Der hat schlanke 207 Kalorien, aber dafür die für Diäten so erforderlichen Proteine von stolzen 41 Prozent. Er setzt sich aus hochwertigen Zusatzstoffen zusammen, ist im Hand und Drehen zubereitet und in geschmacksvollen Sorten wie Cookies and Cream, Schokolade, Vanille, Cookies and Cream, Himbeerjoghurt, Caffeé Latte und Mango Lassi erhältlich.