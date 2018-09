Nebenbahn-Paket schickt mehr Züge auf die Schiene

Traisentalbahn: Werktags verkehren Züge nun auch nachmittags im 30-Minuten-Takt von St. Pölten bis Schrambach und Hainfeld. Puchbergbahn: Stundentakt von Wiener Neustadt nach Puchberg am Schneeberg, längere Betriebszeiten am Abend und ein neuer Frühzug am Wochenende. Gutensteinerbahn: Mehr Züge für Pendler zwischen 14.30 und 19.30 Uhr von Wiener Neustadt nach Gutenstein im Stundentakt.