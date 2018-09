Sturm sorgt für erste Schäden

Erste Schäden hinterließen heftige Böen am späten Sonntagabend im Flachgau: In Oberndorf, Seekirchen und Hof stürzten Bäume um. In Eugendorf und Michaelbeuern sicherten die Helfer Bauzäune und sammelten herumwirbelnde Teile ein. Insgesamt meldeten die Feuerwehren neun Einsätze.