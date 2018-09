Erste Bilanz: So wirkt das Essverbot in der U6

Der Tenor der „Krone“-Leser war klar: Schluss mit den ekelhaften Müffelspeisen in der U-Bahn! Ein Kebab reichte aus, um einen ganzen Waggon zu kontaminieren. In einer Kooperation mit der Stadt und den Wiener Linien wurde das Essverbot geschaffen. Das ist seit dem 1. September in Kraft, und siehe da, es wirkt. Auch Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) ist mehr als zufrieden.