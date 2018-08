Nach U-Bahn: Essverbot bald in allen Wiener Öffis?

Die Wiener Linien führen ein Essverbot in der U-Bahn ein. Zunächst in der U6, ab Mitte Jänner in allen anderen Linien. Tabu werden sämtliche Speisen, nicht nur stark riechende. Dafür haben sich die Wiener in einer Umfrage mit großer Mehrheit ausgesprochen (siehe auch Video oben). Eine Ausweitung auf Bim und Busse ist möglich. Hier alle Details.