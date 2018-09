Ex-Söldnerboss Prince in Wien unter Tatverdacht

Aktuell soll Erik Prince Miteigentümer der Frontier Services Group (FSG) in Hongkong sein. Der Unternehmswert dieses „Logistik- und Sicherheits-Konzerns“ wird auf 325 Millionen Dollar geschätzt. Über die FSG sollte angeblich auch der Ankauf der Thrush-510-G-Flugzeuge in Wiener Neustadt abgewickelt werden. Der US-Unternehmer und Multimillionär soll in den vergangenen acht Jahren an Wohnsitzen in Neusiedl am See, in Eisenstadt und in Wien gemeldet gewesen sein.