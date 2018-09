Rendi-Wagner dürfte als neue Vorsitzende fix sein

Bures will als Bundespräsidentin in die Hofburg einziehen

Vor allem ihr nachdrückliches Nein - so mancher in der SPÖ hatte ja gehofft und auch vehement versucht, Bures noch umzustimmen. Doch die 56-Jährige, die schon jetzt auf eine lange und steile sozialdemokratische Karriere zurückblicken kann und stets eine enge Vertraute von Ex-Bundeskanzler Werner Faymann war, hat ganz andere Pläne: Sie will als Bundespräsidentin in die Hofburg einziehen.