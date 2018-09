Küblböcks letzte große Liebe: „Sehen uns wieder“

Während Kreuzfahrt über Bord gegangen

Vor zwei Wochen war der einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidat auf einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York über Bord gegangen. Laut Augenzeugen sprang er vom Schiff, seine Familie schließt einen geplanten Selbstmord aber „zu 100% aus“. Wahrscheinlicher sei, dass der 33-Jährige in einem „Ausnahmezustand“ gehandelt habe. Küblböck sei nicht depressiv gewesen, habe aber seit Kurzem psychische Probleme gehabt. „Er kann dies nur getan haben, ohne sich wirklich im Klaren darüber zu sein, was er tut und welche Folgen das haben wird“, so sein Vater Günther Küblböck.