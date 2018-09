Metal-Giganten Metallica kommen wieder nach Wien!

Österreich war schon immer ein guter Boden für die kalifornischen Thrash-Metal-Legenden Metallica. Man denke etwa zurück an das legendäre „Monsters Of Rock“ 1991 in Liebenau bei Graz oder an die explosive Show in der Wiener Krieau 2014. Zuletzt elektrisierten James Hetfield und Co. die Massen im März - der Auftritt in der Wiener Stadthalle war viele Wochen zuvor restlos ausverkauft und der Gig mit der mitten in der Halle postierten 360°-Bühne geriet zum fulminanten Triumphzug.