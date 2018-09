Grünen-Politiker in Salzburger Gipfel-Randale

„Beamter hat die Nerven verloren“

Die Gipfelgegner seien am Platzl am Ende der Linzergasse von der Polizei eingekesselt worden. Dort hatten die Beamten den breiteren Weg zum Giselakai versperrt, die Demonstranten wollten die angemeldete Route durch die sehr enge Steingasse wegen der überraschend hohen Teilnehmerzahl offenbar nicht nehmen. Dabei kam es zu Ausschreitungen. „Ich konnte nicht hinter die Transparentwände“, so Raimon. Dann habe einer der Beamten die Nerven verloren.