Brand bei Gasthaus am Fuße des Pyramidenkogels

Brandalarm in Keutschach: Aus noch unbekannter Ursache hatte Donnerstagabend der Dachstuhl eines Nebengebäudes beim Gasthaus Höhenwirt in Keutschach zu brennen begonnen. Die Feuerwehr Keutschach hatte das Feuer rasch unter Kontrolle, war aber bis in die Nacht mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Der Schaden ist enorm. Verletzt wurde zum Glück niemand.