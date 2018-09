Netter Taxler verirrte sich bei Rückfahrt von Alm

Kuriose Taxifahrt in Tirol. Direkt vom Flughafen Innsbruck auf die Lamsenjochhütte (Bezirk Innsbruck Land) auf knapp 2000 Meter Seehöhe transportierte am Mittwoch ein Taxifahrer sechs Gäste. Die Bergfahrt klappte perfekt, die Talfahrt hingegen wurde zum Desaster. Der Taxler verirrte sich und landete prompt an einem Platz für Wildfütterung. Er musste von der Feuerwehr Vomp „gerettet“ werden.