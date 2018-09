Emilia Clarke zeigt erstmals ihr Drachentattoo

Im Mai kündigte Emilia Clarke im US-TV an, dass sie sich am Ende der Dreharbeiten von „Game of Thrones“ einen Drachen aufs Handgelenk tätowieren lassen werde. Nun hat die Schauspielerin, die bis zum Sommer 2018 für acht Staffeln der Kultserie mit blonder Perücke als Daenerys Targaryan vor der Kamera stand, ihr Versprechen wahr gemacht. Doch sie hat sich nicht nur einen, sondern drei Drachen tätowieren lassen, um immer an ihre „Babys“ erinnert zu werden.