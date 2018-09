So schön waren die 70. Emmy-Awards

„Game of Thrones“ beste Dramaserie

Die Fantasyserie „Game of Thrones“ wurde zum dritten Mal als beste Dramaserie ausgezeichnet. Der Schauspieler von Tyrion Lannister, Peter Dinklage, gewann auch den Preis als bester Nebendarsteller in einer Dramaserie. Insgesamt gabe es für die Serie neun Preise, viele davon aber in Nebenkategorien wie Makeup und Spezialeffekte.