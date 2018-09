Supererde um Commander Spocks Heimatstern entdeckt

Planet liegt in habitabler Zone des Sterns

Ihren Angaben zufolge umkreist 40 Eridani b sein Zentralgestirn einmal in 42 Tagen und liegt gerade noch an der inneren Grenze von dessen habitabler Zone - also jener Region, innerhalb derer ein Planet seinen Stern umkreisen muss, damit aufgrund der Oberflächentemperaturen Wasser - und damit die Grundlage von Leben, so wie wir es von der Erde kennen - in flüssiger Form existieren kann.