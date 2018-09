Berufsfeuerwehr rettete einem Hund das Leben

Nicht nur das schwere Zugunglück in der Grottenhofstraße beschäftigte am Dienstag die Berufsfeuerwehr - paralell wurden die Florianis zu weiteren Einsätzen alarmiert. Unter anderem zu einem Wohnungsbrand in der Bozener Straße. Einem Hund retteten die Einsatzkräfte das Leben.