„Unbegreiflich!“ Boateng wehrt sich gegen Vorwürfe

Am Mittwoch startet der FC Bayern München mit ÖFB-Teamspieler David Alaba mit dem Spiel bei Benfica Lissabon in die neue Champions-League-Saison. Alabas Teamkollege Jerome Boateng sorgt vor der Partie für Aufsehen. Nach heftiger Kritik an seiner Person holt der deutsche Abwehrmann nun zum Gegenschlag aus.