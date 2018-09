Linz: Greenpeace-Proteste bei EU-Energieminister

Seit Dienstag, 9 Uhr, tagen Europas Energieminister in Linz. Gleich zum Start sorgten Aktivisten von Greenpeace für eine spektakuläre Aktion rund um den informellen EU-Rat. Entrollten gegenüber vom Desing Center ein rießiges Plakat mit „Stop Cash For Coal, Gas und Nuclear“ vom Hotel Marriott und seilten sich ab. Bereits gestern erhielten die Tagungsteilnehmer in der Voestalpine-Stahlwelt einen Einblick in die Pläne für die Pilotanlage zur Herstellung von Wasserstoff.