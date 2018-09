So wütet der Super-Taifun „Mangkhut“ in Hongkong

Erdrutsch begrub Baracke unter sich

Indes steigt jedoch die Zahl der befürchteten Toten auf den Philippinen an. So habe ein Erdrutsch eine von Bergwerksarbeitern bewohnte Baracke unter sich begraben, sagte der Bürgermeister der Stadt Itogon, Victorio Palangdan, am Sonntag einem philippinischen Radiosender. In dem Haus hätten sich mindestens 40 Menschen aufgehalten. 32 weitere Bewohner seiner Stadt seien wahrscheinlich ebenfalls ums Leben gekommen. Zuvor hatten die Behörden des Landes 29 Tote gemeldet.