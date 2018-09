„Volxmusik on air“ begeistert am Grazer Hauptplatz

Der zweite Abend des Aufsteirern-Festivals, der zweite Höhepunkt: Nach der „Pracht der Tracht“ am Freitag (siehe hier) begeisterte am Samstag „Volxmusik on air“. Am Abend traten am randvollen Grazer Hauptplatz die Philharmoniker der Grazer Oper auf, als Stargast kam Conchita Wurst für einige Nummern auf die Bühne.