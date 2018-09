Trafikangestellte mit Bitcoins-Trick betrogen

Der bislang unbekannte Täter kontaktierte am 14. September 2018 gegen 9.40 Uhr telefonisch die Trafikin Neukrichen an der Vöckla und forderte die Angestellte auf, Codes von Bitcoin-Bons durchzugeben. Zuvor rief bereits eine unbekannte weibliche Person an und kündigte die Überprüfung durch die Zentrale in Wien an.