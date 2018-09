Hier geht Mikl-Leitner beim Air Race in die Luft

Gezogen von 315 PS, zittert das Sportgerät im Geradeausflug vor Kraft. Am Steuer ein Pilot mit 35-jähriger Flugerfahrung und Tausenden Stunden am Himmel. Die „Krone“ nahm in Wr. Neustadt gemeinsam mit der Landeshauptfrau auf Passagiersitzen Platz. Die 400 km/h schnelle Maschine legt sich hart in die Kurve, eng reißt der Profi sie den Horizont entlang. Drei Loopings und eine Fassrolle später stehen der mutigen Landespolitikerin die Schweißperlen auf der Stirn. Auf den Lippen hat sie jedoch ein Lächeln.