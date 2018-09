„Wie könnten wir zu so einem Namen Nein sagen?“

Ferrari-Boss Maurizio Arrivabene bekam harte Fragen bei der Pressekonferenz in Singapur. Auch bezüglich der jungen Talente in der Autosport-Welt. So kam man auch zum Thema Mick Schumacher. Dem Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher, Mick (19), der derzeit die Formel-3-EM gewinnen könnte, stellte Arrivabene eine mögliche Zukunft bei der Scuderia in Aussicht.