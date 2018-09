Vor dem Super-Sonntag regiert die „Volxmusik“

Das große Aufsteirern-Festival ist eröffnet. Am Samstag wird ein buntes Programm auf vier Plätzen in der Grazer Innenstadt geboten - mit Blasmusik und dem Oberlandler-Kirtag. Am Abend folgt als Höhepunkt ein Konzert der Philharmoniker mit Conchita Wurst. Und am Sonntag steht dann die ganze Innenstadt kopf.