Neue Stadtschreiberin in der Murmetropole

Große Vielseitigkeit

Das besondere an ihrer Arbeit, ist die Vielseitigkeit: „Sprache steht für mich im Zentrum. Aber Sprache ist so viel mehr als nur das geschriebene Wort. Literatur ist für mich ein körperliches Medium.“ Sie schreibt die Texte nicht nur, sie performt sie, illustriert sie, bringt sie mit ihrer Band in Form von Musik auf die Bühne - all das übrigens in drei Sprachen: Ungarisch, Englisch und Deutsch. „Ich bin interessiert jene Formen zu erkunden, in denen verschiedene Kulturen, Sprachen und Kunstsparten aufeinandertreffen“, sagt sie.