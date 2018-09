Ricciardo von Red-Bull-Meetings ausgeschlossen

„Letzte Siegchance“

Schlagend ist die Regel ab dem Singapur-Wochenende, also ab sofort. Bis dahin wurde Ricciardo noch in alle Team-Angelegenheiten eingeweiht, jetzt ist Schluss damit. Ein frühzeitiger Rauswurf droht dem Australier laut Marko jedenfalls nicht. Schließlich hat der Rennstall gerade an diesem Wochenende noch einiges mit Ricciardo vor. „Singapur ist unsere letzte Siegchance dieses Jahr.“