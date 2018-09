Mit dem Taxi in die neue Saison

Vier große Premieren

Mit dem Theater an der Gumpendorferstraße in Wien untersuchen Teile des Ensembles danach „Den Untergang des österreichischen Imperiums“ (in Graz: ab 17. 1.). Und im Grazer Schauspielhaus ist mit „Österreich, wir müssen reden“ im Dezember die Premiere eines politischen Spieleabends zu sehen, bei dem Gegensätze ins Gespräch kommen sollen. Mit Drehbuchautor Gregor Stadlober erarbeitet Helmut Köpping den Bühnenkrimi „SOKO Gemeinschaftsraum“, der sich ab Februar auf die Spuren der verschwundenen Wähler der Sozialdemokratie macht. Und in „Frauenturnen“ (ab April) wird dem unsichtbaren Leben der Frauen über 50 eine Bühne geboten.