Norovirus-Alarm: Berufsschule geschlossen

Norovirus-Alarm in der Landesberufsschule Hartberg! Sie musste am Donnerstag wegen vermehrter Krankheitsfälle geschlossen werden. Wie Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer am Donnerstag mitteilte, erkrankten in der Nacht auf Donnerstag innerhalb von zwölf Stunden 27 Personen. Die Schule bleibt nun vorerst bis Montag geschlossen und wird natürlich desinfiziert.