Dzeko stößt Österreich in Bosniens Tal der Tränen!

Österreichs Fußball-Nationalteam hat in der Nations League einen veritablen Fehlstart hingelegt! Die ÖFB-Truppe verlor am Dienstagabend in Zenica nach einer über weite Strecken schwachen Vorstellung bei Bosnien-Herzegowina nicht unverdient 0:1 (0:0). AS-Roma-Stürmer Edin Dzeko sorgte in der 78. Minute für die Entscheidung und verpatzte damit das Pflichtspiel-Debüt von ÖFB-Teamchef Franco Foda. Dabei hatte Österreich zuvor in sieben Testspielen unter dem Deutschen sechs Siege gefeiert. Nun schaut es in der Gruppe 3 der B-Liga schon schlecht aus. Bosnien ist nach zwei Spielen den Österreichern und Nordirland schon um sechs Punkte davongezogen.