Auf dem Mondpfad in Altenmarkt-Zauchensee

Aktiv in den Abend geht es aber vorher mit Sportguide Tomi Bruder. Er fährt schon mal den Wolken davon, um das beste Plätzchen für den perfekten Blick auf die Sonne zu finden. Und erzählt beim Wandern so nebenbei, was so wächst und gedeiht am Wegesrand. Im Rucksack hat Tomi aber nicht nur Regenschutz und Blasenpflaster. Auch ein kleines Fläschchen Sekt und heimische Köstlichkeiten. Für ein Picknick bei Sonnenuntergang ist gesorgt.