Känguru wird „eingebürgert“

Kängurus tauchen regelmäßig auf

Die Chance, dass die Beuteltiere sich vermehren, steht theoretisch gar nicht so schlecht. Bennett-Kängurus - und um ein solches handelt es sich im Mühlviertel - sind hart im Nehmen und halten auch unsere Winter aus. Immer wieder springen ausgebüxte Beuteltiere durchs Land. Anfang August wurde ein Känguru in Mattighofen gesichtet, vor zwei Jahren eines in Bad Ischl, und ins Innviertel war eines aus Bayern zugewandert. Es müssten also nur Männchen und Weibchen zusammenfinden.