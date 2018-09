Schweden: An den Rechten führt kaum ein Weg vorbei

Die Parlamentswahl in Schweden hat den erwarteten Rechtsruck gebracht - wenn auch nicht ganz so heftig wie vorhergesagt. Das Ergebnis zeige einmal mehr, dass „Parteien, die glauben, die aus Massenzuwanderung resultierenden Probleme ignorieren oder schönreden zu können“, vom Wähler „abgestraft“ würden, so die Analyse von FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky am Tag nach der Schicksalswahl. Es war ein Wahl-Thriller, der in dem über weite Strecken des 20. Jahrhunderts auf einzigartige Weise sozialdemokratisch dominierten Land ganz gewöhnliche aktuelle europäische Verhältnisse einkehren hat lassen. Den Schweden droht ein völliges Patt oder es kommt eine Doppel-Rechtsregierung wie in Norwegen oder Österreich.