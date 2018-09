Aufwand für Mindestsicherung geht weiter zurück

Die Bezieherzahl und damit die Kosten für die Mindestsicherung in Oberösterreich sinken weiter! In den ersten sechs Monaten des Jahres flossen dafür 23,06 Millionen €, um rund 2,9 Millionen weniger als im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017. Am 30. Juni kassierten 13.239 Personen die Sozialhilfe von maximal 921,30 €.