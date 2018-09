PlayStation-Network: Sony wegen AGB abgemahnt

Verbraucherschützer in Deutschland haben Sony wegen dessen PlayStation Network abgemahnt. Viele Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Online-Dienstes, über den Nutzer digitale Inhalte wie Spiele oder Filme zum Download oder Stream erwerben, Nachrichten austauschen oder Mehrspieler-Partien austragen können, seien „nicht mit dem Gesetz vereinbar und daher unwirksam“, so die Verbraucherzentrale NRW.