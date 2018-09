Jakob Schubert holt Gold bei der Kletter-Heim-WM!

Die zweite Goldene für Österreich! Jakob Schubert hat sich am Sonntag den Traum von der Goldmedaille bei der Kletter-Heim-WM in Innsbruck erfüllt. Der 27-jährige Tiroler setzte sich in der Olympiaworld im Vorstieg-Finale hauchdünn vor dem tschechischen Titelverteidiger Adam Ondra durch. Die Vorstieg-Bewerbe waren damit fest in österreichischer Hand. Am Samstag hatte die 21-jährige Niederösterreicherin Jessica Pilz triumphiert.