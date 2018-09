Wanderinnen in Tirol per Heli aus Bergnot geborgen

Zwei Frauen sind am Sonntag in Kals am Großglockner in Osttirol mit dem Hubschrauber aus Bergnot gerettet worden. Laut Polizei unternahmen eine 31-Jährige und ihre Freundin eine Tour auf das Tschadinhorn (3017 Meter). Kurz unterhalb des Gipfels gerieten die Frauen in dem steilen Felsgelände in Angst. Da sie weder weiter aufsteigen noch absteigen konnten, setzten sie einen Notruf ab.