Autokennzeichen von Nik P. gestohlen

Es passierte nach dem Konzert, das der gebürtige Kärntner Freitagabend in Moosburg gab. „Wir kamen kurz vor Mitternacht zum Hotel Trippelgut am Maltschacher See. Etwa eine halbe Stunde später kam ein Musiker von Nordwand ins Hotel und sagte mir, dass an meinem Auto beide Kennzeichentafeln fehlen“, so der Schlagerstar zur „Krone“.