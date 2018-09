Steuer für Google, Facebook & Co. noch heuer

Die EU-Kommission hat bereits einen Vorschlag für eine Digitalsteuer vorgelegt. Demnach sind jene Unternehmen betroffen, die weltweite Umsätze in der Höhe von mindestens 750 Millionen Euro sowie EU-Umsätze von mindestens 50 Millionen erzielen. Die Maßnahme soll ein Ablaufdatum haben, also nur so lange aufrechtbleiben, bis eine gemeinsame Lösung auf internationaler Ebene gefunden wird.