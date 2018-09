„Pantscherl“ kostet Unternehmer 17.000 Euro!

Nicht nur Liebe, sondern auch Triebe können offenbar blind machen. Der Trauner Bauunternehmer hatte die bildhübsche Rumänin am 24. April eingestellt. Er vermittelte ihr eine Wohnung am Linzer Hinsenkampplatz, für die er sogar als Bürge eintrat. Dort richtete der 56-Jährige der jungen Frau ein Home-Office ein, so dass sie für ihn problemlos von zuhause aus arbeiten konnte.