Blitz und Donner zum Start der Kletter-WM

Rahmenprogramm im Herzen der Hauptstadt

Ganz nach dem WM-Motto „Climb. Come together. Celebrate“ bietet die Weltmeisterschaft auch an den kommenden Tagen ein tolles Rahmenprogramm. So steht der Alpenvereins-Kletterturm und die Weltcup-Wand für Hobby-Sportler am Marktplatz. Heute findet der Kids Boulder Contest statt.