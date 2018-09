Verbund testet in Mellach Großbatterien

Der Verbund führt seit kurzer Zeit am Standort in Mellach - der Energiekonzern betreibt dort ein Steinkohle- und ein Gas-Kombikraftwerk - Tests mit Großbatterien durch. Diese sollen in Zukunft quasi als „Back-up“ für das Stromnetz, aber auch bei Schnellladestationen für Elektroautos zum Einsatz kommen.